KPSS hırsızlığında hesap vakti

2010’daki sınav usulsüzlüğüne yönelik 5’inci dava bugün başlıyor. Yalçın Baransu ile Gülen’in yeğeni de sanık

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 91 şüpheli hakkında açılan 5'inci davanın ilk duruşması, bugün Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

EŞLERİ DE 15 TEMMUZ SANIĞI

Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ve darbe girişimi ile bağlantılı subayların eşlerinin de yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ/PDY üyeliği", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanacak. Zanlılardan 34'ünün ByLock kullandığı, 21'inin de FETÖ'nün tepe yönetimi ile HTS irtibatlarının bulunduğu tespit edildi. İddianamede, 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013'teki KPSS, 2012, 2013 ve 2014'teki ALES, 2013 YDS ve 2013 İDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca ele geçirildiği, soruları elde edenlerin, "kamuya ait malı kamuyu aldatarak haksız şekilde elde ettikleri" ve "haksız başarı elde etmek suretiyle ÖSYM'yi 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğrattıkları"na yer verildi. İddianamede, KPSS dosyasındaki 488 kadın şüphelinin eşlerinin subay olduğu, bu subaylardan 111'inin darbe girişimi sonrası tutuklandığı, eşleri KPSS şüphelisi 174 subaya da adli işlem yapıldığı tespit edildi. Bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, 10 Temmuz 2010'da yapılan ve iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Testi'nde 120 sorudan 119'una doğru cevap verdi. İtirafçı olan Gülen, 31 Ekim'de tekrarlanan ve daha kolay olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilen ikinci sınavda ise 87 soruyu bilebildi.

'BARANSU SORULARI VERDİ'

Tutuklu Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu'nun sınavdan önce soruları verdiği şüpheli ifadeleri de dosyada yer aldı. Sınavda 100 ve üzeri doğru yaparak 3 bin 227 şüpheli arasında yer alan Denizhan Özcan ifadesinde, Baransu'nun sınavdan 3-4 gün önce evine geldiğini ve sınavda çıkabileceğini söyleyerek Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını verdiğini anlattı.

KPSS’DE KİLİT İSİM FİRARİ SÖZEN



SANIKLAR AKRABA VEYA KOMŞU

Yüksek net yapan sanıkların çoğunun aynı dershane, okul ve şirket çalışanları veya eş, kardeş ve diğer akrabaları olduğuna yer verilen iddianamede, yüksek net yapan 3 bin 227 adaydan bin 970'i arasında telefon irtibatı, bin 148'i arasında akrabalık bağı bulunduğu, 896'sının karı koca olduğu, 2 bin 690'ının aynı kurum ya da firmada çalıştığı belirtilmişti. İddianamede, bin 136 adayın aynı adresi, 217 adayın ise aynı site veya apartmanı iletişim adresi olarak bildirdiklerine işaret edilerek, 3 bin 227 adaydan bin 175'inin yüksek başarıya rağmen tekrarlanan sınava katılmadığı, sınava katılan 2 bin 52 adayın bin 999'unun ise puanını düşürdüğü kaydedilmişti.