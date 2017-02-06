PKK-FETÖ hayır dediği için evet

Başbakan Yıldırım: “PKK, FETÖ ve HDP “hayır” dediği için “evet” diyoruz. Bu ‘hayır’ cephesine bakın ona göre kararınızı verin. CHP anayasa değişikliğine ‘rejim meselesi’ diyor. Ey CHP uyan. Türkiye rejimini 1923’te seçti. Bu millet, bölücülüğe ve FETÖ’ye “evet” diyenlere mühürle ders verecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla dün 'Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni' gerçekleştirildi. Tören kapsamında 13 yapı adasında temel atılırken, 2 yapı adasında ise yıkım gerçekleştirildi. Binali Yıldırım törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Şimdi bu anayasa değişikliği nedir biliyor musunuz? 'Bir vatandaş güzel bir tanımla "Baldır, bal" diyor. Evet baldır, kaymaktır. Memlekette ne zaman güzel ve faydalı bir iş olsa CHP hemen harekete geçer. Bunların hatırlayın, başörtü yasağını kaldıracağımız zaman, 'Bu bir rejim meselesidir' dediler. Yani başörtüsü yasağını, antidemokratik uygulamayı, 28 Şubat kalıntısı vesayet uygulamalarını kaldırırken bile CHP 'Bu bir rejim sorunudur' dedi. 'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da 'rejim sorunu' dedi. Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık! Türkiye rejimini 1923'te seçti. Şimdi söz ve karar milletin. Evet'e hazır mıyız?



Başbakan Binali Yıldırım: Uyan artık uyan!

Neden evet diyoruz? PKK 'hayır' dediği için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' dediği için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. Bölücülüğe, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet mühürle dersini verecek.

'35 BİN KONUT YAPILACAK'

Gerek toplu konut projelerinde gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız devam ediyor. Fikirtepe'de geleceğin temellerini atmak için bir araya geldik. Yapılacak bu yenilemeyle Fikirtepe'yi, her yönüyle pırıl pırıl yaşanacak bir mekan yapacağız. Bütün Fikirtepe'de 35 bin konut yapılacak. Bu dev projelerle yarınlarımızı da inşa ediyoruz. Siyaset millet için yapılır. Ülkeyi geliştirip güzelleştirmekten başka hiçbir amacımız olmadı, olamaz.

YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİ NELERDİR? - İŞTE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİ!

TELEFONDA DAVET ALDIĞI ŞOFÖRÜN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, kendisine uzatılan bir telefondan konuştuğu özel halk otobüsü şoförü Rahmi Aslan'ın davetini kırmayarak, evini ziyaret etti. Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Aslan'a misafir olan Yıldırım'ı karşısında gören aile fertleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıldırım daha sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 4 saat sürdü.



'GENÇ KARDEŞİM SEN YOKSAN BİZ BİR EKSİĞİZ'

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda oy kullanacak AK Parti Gençlik Kolları üyeleri için isme özel yollanan bir mektup kaleme aldı. Yıldırım, mektubunda, AK Parti gençliğinin 15 Temmuz'da yaptığı gibi, Türkiye'nin bağımsızlığına, , vatanın bütünlüğüne, yönelik her türlü girişimi iman ve vatan sevgisi dolu yüreğiyle etkisiz hale getireceğine inandığını vurguladı. Başbakan Yıldırım mektubunu, "Genç kardeşim, bilmeni isterim ki sen yoksan biz bir eksiğiz. Allah'a emanet ol." sözleriyle tamamladı.