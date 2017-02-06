PKK/KCK’ya ağır darbe

Terör örgütü PKK’nın çatı yapılanması KCK’nın üst düzey iki sorumlusu Tunceli’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve 7 şüpheli de tutuklandı

Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla ilgili açıklama Tunceli Valiliği tarafından yapıldı. Açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nce, İlimiz merkezli BTÖ'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; BTÖ'nün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şahıs ilimiz merkezinde, 1 şahıs Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir" dendi.



EŞBAŞKAN TUTUKLANDI

Diğer taraftan Ağrı merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Başkan Yardımcısı Delal Tekdemir ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.