Son dakika: Siirt Gökçebağ Belediyesine kayyum atandı

Siirt’in Gökçebağ Belde Belediyesine, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın kayyum olarak görevlendirildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, DBP'li Gökçebağ Belde Belediyesi Başkanı Serhat Çiçek, 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Halen gözaltında bulunan ve görevden de uzaklaştırılan Çiçek'in yerine görevlendirme yapıldı. Siirt Belediyesine de başkanvekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Gökçebağ Belde Belediyesine kayyum olarak atandı.