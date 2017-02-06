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Son dakika haberi: 12 ilde dev u!

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 6.2.2017 10:10
Son dakika haberi: 12 ilde dev FETÖ operasyonu!
Son dakika haberi: 12 ilde dev FETÖ operasyonu!

Balıkesir merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik da, aralarında kurmay ların da bulunduğu 24 asker na alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 şüphelinin na alınması için Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da aralarında olduğu 12 ilde birçok adrese eş zamanlı düzenledi.

8 KİŞİ ARANIYOR!

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları tespit edilen, aralarında kurmay ların da yer aldığı 24 asker gözaltına alındı. Aranan 8 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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