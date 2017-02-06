Sözde vali öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında TSK destekli muhalif güçler, beldenin doğusunda DEAŞ kontrolündeki Bza'a köyüne girdi. El Bab'ın savunma hattı olarak kullanılan Kabasin'den sonra ikinci önemli köy olarak bilinen Bza'a köyünde yoğun çatışmaların yaşandığı kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı ise 259 hedefin vurulduğunu, 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



DEAŞ VALİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgütün sözde Rakka Valisi tarafından gönderildiği anlaşılan bir mektup operasyonlarda ele geçirildi. Mektuptan, DEAŞ'ın sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni'nin hava saldırılarında öldüğü, yerine görevlendirilen valiye de "yoğun kayıpların olduğu bilgisinin verildiği" görüldü.