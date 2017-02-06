Spiegel, sonunda FETÖ’yü çözdü

FETÖ’cülerin yıllarca güçlerini kötüye kullanıp kendini zengin ettiğini yazan dergi, FETÖ lideri Gülen’i “kuşkulu şahıs” olarak tanımladı, örgütü de “entrikacı” diye nitelendirdi

Alman Der Spiegel dergisi, sonunda FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğuna kanaat getirdi. Türkiye'de maskesi düşen FETÖ lideri Fetullah Gülen'i, "kuşkulu şahıs" ilan etti. Merkel'in zor durumda olduğunu yazan dergi, "Bir yandan Ankara'nın maşası olmak istemiyor, diğer yandan da bu tarikatın entrikalarına izin vermek istemiyor" yorumunu yaptı. Dergi, yıllarca devlet kurumlarına sızan FETÖ'cülerin sahip oldukları gücü kötüye kullanıp kendilerini zenginleştirip onları eleştirenleri devredışı bıraktığını yazdı. FETÖ'nün Zaman gibi kendine ait medyada karalama kampanyası düzenlediği belirtilen haberde, "Türkiye'de giderek zayıflayan örgütün yurtdışındaki kurumları giderek önem kazanıyor. Sadece Almanya'da 150 dershane, 30 okul, gazete, internet siteleri, radyo ve televizyon kanallarının yanı sıra 10'dan fazla diyalog merkezine sahipler" denildi.