X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 30 ilde dev operasyon başladı! Polis 102 kişiyi arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

30 ilde dev başladı! Polis 102 kişiyi arıyor

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 09:13 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 09:32
30 ilde dev operasyon başladı! Polis 102 kişiyi arıyor
30 ilde dev operasyon başladı! Polis 102 kişiyi arıyor

merkezli 30 ilde /PDY ile bağlantılı oldukları öne sürülen, aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında merkezli 30 ilde aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 102 kişi hakkında kararı alındı.

ÖRGÜTTE AKTİF ROL ALAN İSİMLER!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.

102 KİŞİ ARANIYOR

Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı başlatıldı.

FETÖ'CÜ 33 SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI İTÜ’DEKİ 28 AKADEMİSYENE FETÖ’DEN TUTUKLAMA TALEBİ! SON DAKİKA HABERİ: 12 İLDE DEV FETÖ OPERASYONU!