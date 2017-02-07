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haberi: 686 sayılı yayımlandı

  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 22:44 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 23:09
Son dakika haberi: 686 sayılı KHK yayımlandı
Son dakika haberi: 686 sayılı KHK yayımlandı

kapsamında kamu görevinden edilenler ve edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı 'de yayımlandı. Yeni ile , , , ve 'dan toplamda 4 bin 464 kişi ihraç edildi, 17 kişi göreve iade edildi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından onaylanan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıran yasanın İsrail için yasal sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

kapsamındaki 686 sayılı ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, nden 417, ndan 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 17 kişi ise edildi.

686 SAYILI KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN TAM LİSTESİ

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