Son dakika haberi: 686 sayılı KHK yayımlandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından onaylanan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıran yasanın İsrail için yasal sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

OHAL kapsamındaki 686 sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 17 kişi ise göreve iade edildi.

686 SAYILI KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN TAM LİSTESİ

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