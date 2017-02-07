AYM'den CHP'nin başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP, söz konusu kanunun 3. maddesinde, "kimlik kartının kaybedilmesi durumunda yenisinin çıkarılması için tahsil edilecek değerli kağıt bedellerinin arttırılmasının öngörüldüğü", 6. maddesinde "maliyet artışlarının karşılanmasında devlet ile sözleşme ilişkisi içinde bulunmayan özel yer altı maden işletmelerine yapılacak ödemelerin kriterlerinin yasa ile belirlenmesi yerine bu konuda idareye yetki verildiği" ve 19. maddesinde "Doğrudan ve dolaylı olarak kamu payı yüzde 50'den az olan şirketler ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının Sayıştay denetiminin, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunması ile sınırlandırıldığı" iddiasıyla, AYM'ye başvurmuştu.

ANAYASAYA AYKIRILIK YOK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Yüksek Mahkeme, CHP'nin başvurusunu, "Anayasa'ya aykırılık olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

"Değerli Kağıtlar Tablosu"nda yapılan değişiklikle, kanuni bildirim süresi dışında doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedelinin 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik bedelinin ise 30 lira olarak belirlendiği hatırlatılan kararda, kimlik kartı düzenlenmesi karşılığında bedel alınmasının öngörülmesinde, Anayasa'ya aykırı bir yön bulunmadığı kaydedildi.

Kimlik kartlarının kaybolmamasına daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi için kayıp bedelinin yüksek tutulduğuna dikkat çekilen kararda, kanun koyucunun, kimlik kartlarının kaybının önüne geçmek amacıyla fazla bedel alınmasını öngörmesinin, haklı bir nedene dayandığı ve kamu yararına hizmet ettiği vurgulandı.

Ödeme imkanı olmayan vatandaşların mağdur olmamaları için gereken önlemlerin kanun koyucu tarafından alındığı belirtilen kararda, kanunun 3. madesine ilişkin yapılan itiraz reddedildi.