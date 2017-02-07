Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile ortak basın toplantısı düzenliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

Ben de Cumhurbaşkanı sıfatı ile Afrika'ya ilk ikili ziyaretimi 2015 Ocak ayında Etiyopya'ya gerçekleştirmiştim. Kıymetli dostumu bugün tekrar aramızda görmekten kendisi ve ekibiyle hemhal olmaktan mutluluk duyuyorum. Az önce görüşmemizi 4 anlaşma ile taçlandırmış olduk.

Kadim bir medeniyete sahip olan Etiyopya bizim için de çok önemlidir. Etiyopya'da bulunan bugün tarihi Harar kenti bir dönem Osmanlı yönetiminde kalmıştır bugün hala bu kentte Harar Türklerine rastlamanız mümkündür. Osmanlı İmparatorluğunun son konsolosluğu Harar'da açılmıştır. Bu bakımdan da anlamlıdır.

Bizim diplosamizde böyle bir yeri var önemi var. Bugün ise Etiyopya Afrika'daki en önemli stratejik ortaklarımızdan biridir. Değerli dostumla da ikili görüşmemizde bunları ele aldık.

Bugünkü görüşmelerde bir çok alanda benzer görüşlere sahip olduğumuza şahit olduk. Şu noktayı da özellikle ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bizlere desteğini ve dayanışmasını ilk açıklayan ülkelerde biridir Etiyopya.

FETÖ URUNU DİĞER ÜLKELERDEN DE TEMİZLEME KONUSUNDA KARARLIYIZ

Değerli dostum ilk anda endişelerini ve tabii ki 17-16 saat sonra durumun farklı bir şekilde darbecilerin aleyhine dönüşmesinin mutluluğunu bizlerle paylaştığı için bizler için de memnuniyet vesilesi olmuştur.

Etiyopya büyük tehdidi gören dostlarımızdandır. Bu konuda gereken adımları atıyoruz. FETÖ urunu sirayet ettiği diğer bölge ülkelerden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur.

Perşembe günü İstanbul'da işadamları ile yapılacak toplantıların yeni sürecin başlangıcı olacağına inanıyorum.

Hidroelektrik santraller konusunda ciddi bir deneyimimiz var. Etiyopya'nın da su konusunda su kaynakları konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Burada da hidroenerji konusunda da Türk girişimcilerle müteşebbislerle paylaşabilir diye düşünüyorum.

İstanbul'daki toplantının başarılı geçeceğine inanıyorum. BMGK geçici üyeliğine başladı Etiyopya, bu vesile ile kendilerini tebrik ediyorum. Geçen yıl Etiyopya için en şiddetli kuraklık yaşandı.

Biz de kuraklıktan etkilenen bölgelere koordinasyon içinde iki farklı insani yardım kampanyası yürüttük. İmkanlarımızı seferber ederek kardeşlerimizin sıkıntılarını hafifletmeye çalıştık. Biz bu ilkeye yürekten inanıyoruz. Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır. Bizim için ihtiyaç sahibinin nerede olduğunu kim olduğunun etnik ve kimliğinin ne olduğunun önemi yoktur çünkü gözyaşlarımız aynıdır.

Biz kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. TİKA'nın bir çok anlamda başarılı projeleri oldu. İnşallah yakın zamanda bölgedeki eserlerimizin restorasyonunu yaparak kardeşlerimize armağan edeceğiz.

Birlik beraberlik ve dayanışma olduğu müddetçe aşılamayacak hiç bir engel olmadığına son 50 yılda sayısız kez şahit olduk.

Türkiye olarak Etiyopya'nın köklü medeniyetinden zorluklara direnen azminden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu biliyorum. Bugünkü görüşmelerin ve imzalanan anlaşmaların kıtayla işbirliği açımızdan da hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Geçen hafta Afrika ülkelerine seyahatlerimiz oldu. Bugün de değerli dostumla bir araya geldik. Bundan sonra da Afrika'nın bazı farklı ülkelerine gitmek suretiyle Afrika seyahatlerimizi sürdüreceğiz.