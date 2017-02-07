DEAŞ şüphelisi 820 kişi gözaltında: Çözülme başladı

Fırat Kalkanı operasyonlarında büyük darbe alan DEAŞ'ın, Türkiye'de eylem yapabilme kapasitesine sahip hücrelerine yönelik temizlik harekâtı da başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerinin temizlenmesi için istihbarat ve terör polislerinden oluşan özel bir birim kurdu. Bu kapsamda operasyonlar için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı, hafta boyunca yapılan geniş çaplı operasyonlarda toplam 820 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 29 ilde eş zamanlı operasyonlar kapsamında operasyonların süreceği öğrenildi. Dünkü operasyonda ise 100'e yakın şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ: 20 adrese eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine katılarak propagandasını yaptıkları tespit edilen 12'si Uygur Türk'ü 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da DEAŞ'a ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

BURSA: Önceki gün 49 şüphelinin gözaltına alındığı Bursa'da, 59 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındakilerin sayısı 51'i Suriyeli, 46'sı Türk, 4'ü Türkmen, 3'ü Azeri, biri de Rus olmak üzere toplam 105'e ulaştı.

AYDIN: Efeler, Germencik, Söke, Kuyucak, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde de 10 şüpheli gözaltına alınırken dijital verilere de el konuldu.



OPERASYON ABD MEDYASINDA

Operasyonlar, ABD medyasında da haberlere konu oldu. Amerika'nın Sesi (VOA) "Türkiye'de 20 ilde yapılan IŞİD operasyonlarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığına" dikkat çekerken "Reina saldırganını bulmak için yoğun ve uzun bir soruşturma yürüten Emniyet birimleri, elde edilen bulgular ışığında bugüne kadar yapılan en büyük DEAŞ operasyonunu hayata geçirdi" dedi.