Demokrasi nöbetine katıldım, tahliye edin

FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki yapılanmasıyla ilgili tutuklanan Prof. Dr. Kocatepe, örgütle ilişkisi somut delillerle ortaya konulduğu halde soruşturmada böyle ifade verdi

FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki (YTÜ) yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Prof. Dr. Celal Kocatepe ifadesinde aynı üniversitede meslektaşı olan 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın Fatih Camisi'ndeki cenazesine de katıldığını söyleyerek, serbest bırakılmasını istedi. Ancak FETÖ üyeliğini gösteren somut deliller gerekçe gösterilerek tutuklu yargılanmasına karar verildi. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine örgüt yöneticileri yazışmalarında örgüt mensuplarına kendilerini kamufle etmeleri için darbeye karşı demokrasi mitinglerine katılmalarına ilişkin öneriler vermişti. YTÜ'de Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Kocatepe, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan 21'i tutuklu 83 akademisyen arasında yer aldı. Kocatepe ifadesinde "Demokrasi nöbetlerinde yer aldım. Üniversitemizin demokrasi yürüyüşüne katıldım. Akademisyenler bildirisine imza attım. Fatih Camisi'nde şehit İlhan Varank'ın cenazesine katıldım ve her zaman demokrasimizin yanında olduğumuzu gösterdim" diyerek serbest bırakılmasını istedi. Örgüte ait Bank Asya'da hesap açtırmasını "Faizsiz bankacılığı tercih ettiğim için" diye açıklayan Kocatepe, bankaya örgüt talimatıyla para yatırmadığını iddia etti. Ancak FETÖ üyeliğini gösteren somut deliller göz önüne alınarak tutuklandı. Kocatepe savcılığın hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün 17 Aralık darbe girişimi sonrası Bank Asya'yı kurtarmak için hesabına para yatırdığı, Bosna Hersek'te bulunan FETÖ'ye bağlı Burç Üniversitesi'ne 17 Aralık sonrası, 2014'te konferansa gittiği kaydedildi.