Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome'dan FETÖ okulları açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile ortak basın toplantısı düzenledi. Teshome, ülkesindeki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredileceğini açıkladı

Etiyopya Cumhurbaşkanı Teshome'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün burada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Ben daha önce 8 yıl boyunca buradaki bu tarihi ve bu güzel ülkede büyükelçi olarak görev yaptım ve benim için buranın ziyareti kendi evime dönmek gibi.

Etiyopya Türk halkına büyük saygı duymaktadır. Türk halkı demokrasilerini savunarak bu terörist grubu ortadan kaldırdılar. Bu bağlamda hükümetimin bir kararını da söylemek istiyorum. Fetullah Gülen ile ilgili olan tüm okullar Maarif Vakfına devredilecek.

Teshome: Fetullah Gülen ile ilgili olan tüm okullar Maarif Vakfına devredilecek

"TİCARET HACMİMİZ İKİ ÜLKEYE YAKIŞIR NOKTAYA GETİRİLMELİ"

Etiyopya Türkiye ilişkilerinin tarihi bir geçmişi vardır köklü bir geçmişi vardır. Biz bu ilişkiyi hem tarih içerisinde gerçekleştirildiğini görüyoruz hem de bu ilişkiyi karşılıklı olarak ticaretin arttırılmasıyla daha da ileriye götürme hedefindeyiz. Etiyopya 100 milyonluk nüfusu ile ve Türkiye hem 80 milyonluk nüfusu hem de çok yüksek satın alma gücüne sahip olan nüfusu ile biz iki taraflı ticaret ve yatırım ticaret hacmi potansiyelin çok gerisinde. Bizim bu potansiyeli yakalamamız gerekiyor ve iki ülkenin büyüklüğüne yakışır bir ticaret hacmini yakalamamız gerekiyor. 1 Milyar çok küçük bir rakam ve bunu arttırmamız gerekiyor.

Bundan sonra Türkiye'nin Etiyopya'daki yatırımlarının arttırılması konusunda neler yapılabileceğini görüştük. Türk şirketlerinin neler yapabileceklerini görüştük.

"ETİYOPYA 2025 İTİBARİ İLE ORTA GELİR DURUMA YÜKSELECEK"

Etiyopya'nın ve bütün Afrika'daki devletlerin aradaki bağlantıların kurulmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlamda 7. karma ekonomik toplantısı tekrar 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmayı teyit etmiştir. Bu anlamda ticaret hacminin arttırılması için ve ticaret dengesinin iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atılması gerekecektir. Etiyopya 2025 itibari ile orta gelir duruma yükselecektir.

Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özel sektör yatırımcılarından ülkemize daha fazla yatırım yapmaları isteğinde bulunmasını rica ediyorum. Bu anlamda Etiyopya hükümetinin sanayileşmeyi sağlamak için benimsediği yeni bir yaklaşım var. Aslında ben burada Ankara'da görev yaparken başlatılmıştı. Maalesef gerçekleşemedi. Ama yeni bir konseptle şimdi artık bu proje ilgili olarak şunu gördük ki bir özel sektör şirketinin bir sanayi parkının inşasını üstlenmesi ki bu yaklaşık yarım milyar ABD doları gerektiren bir proje. Belki tek bir şirket için zorlanmaya neden olabilir. Dolayısıyla hükümetimiz bu inşaat çalışmasını şu anda üstleniyor ve farklı şirketleri bu yükü paylaşmaya davet ediyor. Bu kapsamda daha hızlandırılmış yatırımlara kolaylık sağlayacağız. Yabancı şirketlerin arazi araması gerekmeyecek veya fabrika inşası projesi araması gerekmeyecek elektrik için başvuru yapmaları gerekmeyecek. Bu tür bütün ekonomik altyapılar zaten bu projeye dahil edilmiş olacak ve hükümet tarafından bu yatırım yapılmış olacak.

"TİKA'NIN SAĞLAMIŞ OLDUĞU KATKILARDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Türk yatırımcılar için yatırımları kolaylaştırıcı bir imkan olacaktır. Benim hükümetim belirli şirketlere çağrıda bulunmak istiyor. Türkiye için ülkemizde bir sanayi parkı yaptırmak istiyoruz. Pek çok projeyi başlattık ve Türkiye şirketleri de katılma konusunda Etiyopya hükümeti tarafından davet edilmektedir.

TİKA'nın sağlamış olduğu katkılardan memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda finansal kapasitesinin arttırılması ve daha fazla projede yer almasını da ümit ediyoruz.

Geçen sene Türkiye hükümetinden kalkınma yardımını TİKA aracılığı ile aldık. Bu yardımı Etiyopya hükümetinin ihtiyaçlarına yönelik olarak kanalize edilirse o zaman etkisi çok daha fazla takdir edilecektir. O zaman hem mükellefler tarafından hem de alıcı tarafta olan ve Türk hükümeti tarafından çok daha iyi şekilde anlaşılacaktır.

"FARKLI BÖLGELERDE YER ALSA DA HEPİMİZ TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bundan sonra daha fazla öğrenciye burs sağlayabiliriz. Son olarak görüşmemiz sırasında mevcut bölgesel ve küresel işbirliğimiz konusunu ele aldık.

İşbirliğimizi iki ülkenin dışişleri bakanları arasında ve bütün seviyelerde daha fazla geliştirmeyi hedefledik ve bu kapsamda anlaşma imzaladık.

Biz de her türlü terör saldırılarını kınıyoruz ve taziyelerimizi iletiyoruz. Farklı bölgelerde yer alsa da hepimiz terörle mücadele ediyoruz. Türkiye bölgesinde terörle mücadele ediyor, biz de bölgemizde terörle mücadele ediyoruz. Ben Etiyopya'yı kendisi için uygun bir zamanda ziyaret etmesi yönünde bir davet ilettim. Umuyorum ilişkilerimiz daha da gelişecek daha ileriye daha yükseğe çıkacaktır. Teşekkür ediyorum.