FETÖ elebaşı: Darbe kansız ve güzel olacak

FETÖ itirafçısı Haluk S., Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmalarda ifade verdi. Haluk S., Fethullah Gülen'in 'Darbe kansız ve güzel olacak' dediğini aktardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli itiraflarda bulunarak örgütü deşifre eden mahrem imamlardan Haluk S.'nin Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmalarında da "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadesi alındı. Haluk S., 1993 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgütün askeri öğrencilerle ilgilenen "hususi sorumlusu" olarak görevlendirildiğini kaydetti. Ankara'da örgüt tarafından açılan hususi hizmete ait bir eve yerleştirildiğini kaydeden Haluk S. 2014'e kadar İzmir'de mütevelli heyetinde yer aldığını anlatırken FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yaptığı toplantılara ilişkin de şunları anlattı: "İmamlarla ile yaptığım görüşmelerin birinde, 'Kardelenler uyandığında bahar gelmiştir' sözüne atfen, 'Kardelenler uyanıyor, bahar çok yakın' lafını duyunca endişelendim. Bende askeri birimlerde yetişen elemanların kansız darbe ile yönetimi ele alacakları kanısı uyandı. 90'lı yıllarda 'Darbe kanlı mı olacak kansız mı olacak' lafları gazetelerde çıkarken, Fethullah Gülen 5. Kat toplantılarında 'Darbe kansız ve güzel olacak' diyordu."

Haluk S. örgütün Deniz Kuvvetleri'ne yönelik yapılanmasını da anlattı:

DENİZ'DEKİ YAPILANMA

1998'de İsmail Büyükçelebi'nin kardeşi Mehmet Büyükçelebi, görülen lüzum üzerine hususi (mahrem) hizmete geçeceğimi, Kamil Kaya'nın (Deniz Kuvvetleri sorumlusu) altında Hüseyin Dalan ile birlikte Ankara'daki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapının içerisinden gelen ve yapıya bağlı olan askerlerin takibini yapacağımı tebliğ etti. Kaya, Deniz Kuvvetleri bünyesinde bulunan şahıslar için kuracağımız yapılanmanın bilgilendirmesini yapmak için beni İstanbul Altunizade'deki FEM Dershanesi'ne götürdü. Bana öncelikle Alevi kökenli bir bayanla evlenmem gerektiği ve kuvvet içerisindeki Alevi yapılanmasını benim yürüteceğimi belirttiler. 'Cezmi Bilir' kod ismi verildi.

EŞE DE EĞİTİM

Kadın doğum asistanı olarak görev yapan Ö.G. ile 1998 Ekim ayında tanıştırıldım. Hüseyin Dalan'ın eşi Feride kod adlı F. Dalan (Ankara il kadın yapılanması sorumlusu), eşime askeri personelin eşleri ile nasıl tanışacağı, neler yapması gerektiği ve nasıl davranacağı konularında eğitim vermeye başladı.

GİZLİ BİLGİLER İSTENDİ

Takip ettiğim şahıslardan kişisel verilerin yanı sıra devletin gizli bilgilerini istemem konusunda talimatlar verilince kafamda soru işaretleri oluştu. 2001 Şubat ayında üzerimde olan askerleri Hüseyin Dalan'a devredip, görevlerimi bıraktım. 2001 Kasım ayında da boşandım. Yapı tarafından hesabıma para yatırılmaya ise devam edildi. (Habertürk)