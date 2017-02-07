ByLock’çu 92 emniyet mensubu hakkında iddianame hazırlandı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle 92 emniyet mensubu hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Gülen’e Keşiş Pierre benzetmesi dikkat çekti.

FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 80'i tutuklu, 12'si firari emniyet mensubu hakkında iddianame düzenlendi.

GÜLEN'E KEŞİŞ PİERRE BENZETMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında "15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Türk Milleti'nin bekasına kast edeceğini göstermesi, Türk Milleti'ni ve temsil ettiği değerleri yok etmeyi onu bu topraklardan söküp atmayı amaçlayan, Haçlı Seferlerini 'batının hizmetindeyiz, haçlılardan size zarar gelmez' diyerek savunması, yurt dışına kaçırdığı militan kadrosuyla adeta 'ihanet konsili' kurup, kapı kapı da dolaşarak, Türk Milleti'ne ve onun bekasına düşman devşirmesi nedeniyle, Fethullah Gülen'in aslında beklenen 'mehdi, mesih' değil, Yüce Türk Milleti ve onun temsil ettiği değerler için Keşiş Pierre (Pierre L'Ermite)'den başkası olmadığını bize göstermiştir" denildi.

İDDİANAMEDE BYLOCK AYRINTISI

Yine iddianamede örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock hakkında yazılan "ByLock programı nasıl FETÖ'nün geliştirip kullandığı, bu nedenle örgüte aidiyeti tartışmasız bir gerçekse, 'örgüt lideri Gülen'in talimatıyla kullanılmaya başlanılması, piyasadan temin edilememesi, sadece örgüt mensuplarının birbirlerine aktarmak suretiyle temininin mümkün olması, tamamen örgüt içi haberleşme ve örgüt lider ve yöneticilerinin talimatını aktarmak amacıyla kullanılması, kullanımının birkaç kademe şifrelemeyle sağlanıp gizlenmesi, gönderilen mesajların belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmesi, örgüt mensupları dışında hiç kimsenin temin edip kullanamaması' nedeniyle bu programı kullananların örgütle iltisakı ve örgüte mensubiyetleri de aynı şekilde tartışmasız bir gerçektir" cümleler dikkat çekti.

Savcı Çalışkan tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün emniyet yapılanması içerisinde ByLock kullandığı tespit edilen 235 emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.

KEŞİŞ PİERRE KİMDİR?

Pierre L'Ermite veya Keşiş Pierre Amiens'li Fransız bir keşiş. Hristiyanları, Müslümanlara karşı savaşa sürükleyen Fransız vaizdir.