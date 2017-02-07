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'cü 242 mensubunun ve hakları alındı!

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 00:17 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 00:35
FETÖ'cü 242 emekli emniyet mensubunun rütbe ve hakları alındı!
FETÖ'cü 242 emekli emniyet mensubunun rütbe ve hakları alındı!

OHAL kapsamında yayınlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten çıkartılan mensuplarından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) aidiyeti, iltisakı ya da irtibatı olan 242 kişinin leri alındı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesine göre, Teşkilatı Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca resen ye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen /PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin leri alındı.

242 EMEKLİ EMNİYET MENSUBUNUN RÜTBELERİ VE HAKLARI ALINDI

Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak

Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.