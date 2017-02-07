FETÖ'cü 33 sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla haklarında dava açılan örgütün sendikalarından Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi 30 tutuklu 33 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde tarafından görülen duruşmada, sanıkların fazla olması ve güvenlik önlemleri nedeniyle duruşma adliye içerisindeki 150 kişilik konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya, 30'u tutuklu, 2'i tutuksuz sanık katılırken, bir firari sanık hakkında yakalama kararının bulunduğu belirtildi. Duruşmaya ayrıca sanıkların yakınları ve avukatları katıldı. Ogün Ahmet Tepe'nin başkanlığında yapılan duruşma, sanık yoklaması, sanıklara haklarının okunması ve iddianamedeki atılı suçlamanın okunmasıyla başladı.

Duruşmada, savunma yapan sanık Abdullah Kaya, Aktif-Sen üyesi olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Aktif-Sen'e 2012 yılında üye olduğunu belirten Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise sendikadan istifa ettiğini söyledi. Kaya, darbeye karşı olduğunu öne sürerek, "Her türlü darbe ve darbeyi yapanlara lanet olsun." dedi.

Mahkeme heyeti tarafından, Antalya Emniyet Müdürlüğünden gelen yazıya göre Kaya'nın "Bylock" kullanıcısı olduğunun hatırlatılması üzerine programı yüklemediğini iddia etti.

Sanık Ahmet Toker de terör örgütü üyeliğini kabul etmediğini, telefonuna "Bylock" programını yüklediğini hatırlamadığını ileri sürdü. Bütün terör örgütlerini lanetlediğini belirten Toker, "FETÖ dahil bütün terör örgütlerine lanet olsun. Dünyada, ülkede huzur bırakmadılar." diye konuştu.

Bank Asya'da hesabının olduğunu, çocuklarını örgütün okullarına gönderdiğini kabul eden Toker, suçsuz olduğunu mahkemeden tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanıklardan Cavit Sürmeli ise FETÖ/PDY üyeliğini kabul etmediğini, hiç kimseden emir almadığını, emirleri uygulamadığını öne sürdü.

İddianamede, Aktif-Sen'in Genel Kurul üyeliğinde yer alanların sıradan insanlar sıradan kişiler olmadığı ile ilgili ibareye yer verildiğini aktaran Sürmeli, "Sıradan insanlar olmadığımız söylenmiş bu doğru. Ben Antalya'da Milli Eğitim çevresinden çok tanınan biriyim. İlköğretim ve Lise Başarı Artırma Projesi kapsamında bir çok okulu gezdim ve başarılı öğrencileri belirleme görevi yaptım. Buradan sıradan bir insan olmadığım açıktır, ben de sendikaya üye oldum." diye konuştu.

Sanık Sürmeli, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY örgüt üyesi bütün herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarına kadar ara verdi.