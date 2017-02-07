İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş karar!

Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, Ö.C hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmasına karar verdi.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C. uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'nde savcıya ifade veren Ö.C., tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

HAVALİMANINDA YAKALANAN KURYEDEN YOLA ÇIKAN POLİS Ö.C'YE ULAŞTI

Edinilen bilgiye göre bir uyuşturucu kuryesi geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Kurye ile bağlantılı olduğu düşünülen şüphelilerin evine de polis baskın yaptı. Eve yapılan baskında uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Uyuşturucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, emniyet müdür yardımcısı Ö. C. 'nin adına ulaştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı şüpheli Ö. C. bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade verdi. Savcı Ö.C'yi "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Ö.C SERBEST BIRAKILDI

Ajanslara düşen son dakika bilgisine göre, uyuşturucu ticaretiyle suçlanan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, Ö.C hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmasına karar verdi.