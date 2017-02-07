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hakkında flaş karar!

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 18:33 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 19:00
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş karar!
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında flaş karar!

, iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin açığa alındığını belirterek, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır" dedi.

, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğünden ayrılırken, basın mensuplarının ile ilgili gözaltına alınan Ö.C. ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Emniyet Müdürü Çalışkan, "Suç işleyen kardeşim dahi olsun gereği yapılır. Söz konusu emniyet müdür yardımcısı soruşturmalar ve incelemeler devam ediyor. Tedbiren açığa alındı. Gerekli çalışmalar devam ediyor. Mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz. Terörle ve uyuşturucu ile nasıl mücadele ediyorsak, bu konularda da aynı mücadeleyi vereceğiz. Emniyet teşkilatı kendi içerisinde suça bulaşanları da teşkilat bünyesinde barındırmayacaklardır" diye konuştu.