Jandarma’dan teröre darbe: İstanbul’u kana bulayacaktı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon sonucu İstanbul’da eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilen S.Y. yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında bir süredir aranan şüpheli S.Y., Sarıyer'de yakalandı. Yakalanan şüpheli S.Y.'nin önümüzdeki günlerde PKK lehine eylemde bulunma amacıyla Sarıyer Garipçe Mahallesi'ne sıkça gidip geldiği öğrenildi.

İSTANBUL'U KANA BULAYACAKTI

Şüpheli S.Y., 27 Ocak günü Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı Rumeli Feneri Karakol Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde Sarıyer Garipçe Mahallesi'nde yakalandı. S.Y.'nin terör örgütü PKK'nın Bağcılar İlçe Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve İstanbul'u kana bulamak için eylem hazırlığında olduğu kaydedildi.

BAĞLANTILI KİŞİLER ARAŞTIRILIYOR

Şüpheli sorgu işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.Y.'nin bağlantıda olduğu PKK mensubu kişilerin araştırıldığı öğrenildi.