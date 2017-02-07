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Van'da terör örgütü PKK'lı 2 kişi tutuklandı

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 10:31
Van'da terör örgütü PKK'lı 2 kişi tutuklandı
Van'da terör örgütü PKK'lı 2 kişi tutuklandı

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Bekir Kıran'ın da bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen DBP il yöneticilerinden Sevinç Şeker ve E.C, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.