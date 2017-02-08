15 Temmuz'da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda darbenin önlenmesi için yoğun çaba sarf eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibinin emniyetten çıkışı görülüyor. Ertesi sabah darbe püskürtüldükten sonra emniyete geri gelen Çalışkan, polislerle bir konuşma yapıyor. Kayıtlarda 15 Temmuz gecesi şehit olan Mustafa Çalışkan'ın koruması Münir Alkan da yer alıyor.

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yoğun çaba sarf eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ekibi, darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde o gece yaşananların görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülere göre Mustafa Çalışkan ve ekibi darbecilerin köprüyü kapattığı sırada 21.45'te emniyetten hızla çıkıyor. Mustafa Çalışkan'ın yanında, şu an İstihbarat Müdürü olan Özgür Taşdemir ve saatler sonra şehit olacak koruması Münir Alkan da görülüyor. Emniyetten ayrılan Çalışkan'ın konvoyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geliyor. Gece boyu süren çalışmaların ardından Çalışkan sabah 08.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri dönüyor. Bu sırada vatandaşların da alkışlarla Çalışkan'a destek verdiği görülüyor.

İstanbul Emniyeti, 16 Temmuz sabahı emniyetin bahçesinde toplanıyor. Bu sırada emniyete polisler tarafından yakalanan darbeci Tuğgeneral Özkan Aydoğdu getiriliyor. Ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, toplanan polislere uzun süren bir konuşma yapıyor.

