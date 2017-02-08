Akademide planladılar

AK Parti’nin Sütlüce’deki il binasına giren darbeci hainlerin, emrindeki askerlere “Direnen olursa halkın üzerine ateş açın” emri verdiği ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'nın işgaline ilişkin davanın görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nde devam edildi. Darbe girişimi sırasında Metris'teki 47. Alay'dan Sütlüce'deki AK Parti İl Binası'nı ele geçirmeye giden askerler, Harp Akademileri'nden alaya gelen binbaşı Faruk Şimşek'le yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altunsoy'u suçladı. Bu subayların başlarına geçip kendilerini AK Parti'ye götürdüğünü anlatan askerler, "Halkın üzerine ateş etmemizi söylediler" dedi. Dava dosyasında ise bu subayların AK Parti il binasını ele geçirmek için akademide baş hoca olan Kurmay Albay Ahmet Zeki Gerehan tarafından görevlendirildiği kaydedildi. Tutuklu astsubay Ali Aydoğan, AK Parti il binasında dört kola ayrıldıklarını, başlarındaki binbaşı Faruk Şimşek'in, bina girişindeki güvenlik görevlileriyle tartıştığını, halk toplanınca da havaya ateş ettiğini anlattı. Aydoğan'ın daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde bölük komutanı üsteğmen Muzaffer Dikencik'in "Alay Komutanı (Sadık Cebeci) şerefsizinin yanından geliyorum. Bana daha önce alayda AK Parti'dekilerin kafasına sık, diye talimat vermişti. Ben bunu size söylememiştim. Şimdi tekrar alaya gidip emin olmak için sordum. Emrini de gizlice kayda aldım" dediği ortaya çıktı. Aydoğan, mahkemede bu ifadesini önce yalanladı, sonra doğruladı. Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altunsoy'un "Hiçbir dönem siyasetçilere bir şey olmuyor. Her dönem olan askere oluyor. Onca asker öldü. Orada halkın hakaretlerine tehditlerine rağmen hiçbir asker galeyana gelmedi" demesi üzerine mahkeme başkanı, "Oğlum siyasetçi mi tanka bindi de askeri yürüttü. Şovu bırak" dedi.