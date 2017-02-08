Anayasa değişikliği için karar bu hafta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği onay sürecinin devam etmesiyle ilgili ortaya atılan spekülasyonların uydurma olduğunu belirterek, "Bu hafta içinde kararımızı veririz" dedi. Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı olmam hasebiyle arkadaşlarımla bunlar üzerinde değerlendirmeler, çalışmalar yapmam gerekiyor. Bir de tabii mevsim koşulları itibariyle de nasıl, ne zaman, bunun değerlendirmesini arkadaşlarla yapıyoruz. Gerek Mersin'de, gerek şu anda attığımız bazı adımlarda herhalde hangi istikamette yürüdüğümüz bellidir. Ve bu konuda da özellikle ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir. Terörize etmek isteyen anlayışların milletim tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorum."

İSTİHDAM İÇİN TARİHİ ÇAĞRI

KANDİL'E SİNYAL YOK

"Hatta ben bundan dolayı bugün (dün) Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmayı, efradını cami ağyarını mani bir konuşma olarak gördüm. Bundan dolayı da şahsım, milletim adına kendisine teşekkür ediyorum. Herhalde bu artık sadece zamanlamayı beklemekte olan bir süreçtir. İnanıyorum ki milletim hiçbir zaman Kandil'e, İmralı'ya, onlarla omuz omuza veren bu terör örgütlerine olumlu sinyal vermeyecektir. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte adım atılmış olur."