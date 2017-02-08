Askerlikten muaf sayılacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalık muhtarlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan seçilme yaşının 18'e ineceğini ve seçilen vekillerin de askerlikten muaf sayılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bana göre en önemli maddelerden biri seçilme yaşının düşürülmesi. Gençlerimizin kendilerine 18 yaşında seçme hakkı veren ama seçilmelerine rıza göstermeyen bu sistemi değiştirmek için halk oylaması sisteminde gece gündür çalışacaklarına inanıyorum. Böyle bir saçmalık olur mu? Seçilme mi zor seçmek mi? Seçmek zordur. Doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden ayırt edecek bir erdeme ulaşmaktır seçmek. Seçilmek onun kadar zor değil. Adam gibi 18 yaşında benim gencim hakkını kazanıyorsa milletim o genci parlamentoya gönderir. Ve bugün dünyada 57 ülkede seçme seçilme yaşı 18'dir. Bakıyorsunun 25 yaşında bakan oluyor adam. Bu konularda bir defa gençlerimize güveneceğiz. Ve inanıyorum ki gençlerimize bu farklı bir sınıf atlatacak. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki askerlik ne olacak? Sanki öyle diyelim ki Türkiye genelinde 7 milyon gencin hepsi vekil oluyor da bu soruyu soruyorlar. 10-15 neyse bu gençleri askerlikten muaf tutarsın olur biter. Parlamentoda görev yapmak kadar kutsal bir görev var mı?"