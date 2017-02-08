Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: El Bab'a girildi!

Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı: "El Bab'a girildi. Rejim ile çatışma olmaması için tedbirler alınıyor"

Başbakan Binali Yıldırım Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Fırat Kalkanı harekatı iyle ilgili konuşan ve Suriye rejimi unsurlarının kuzeye doğru harekeki ile ilgili iddia sorulan Başbakan Binali Yıldırım "Güneyde rejime ait unsurların, kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Ancak gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri, gerek Rusya'yla yapılan koordinasyon sonucu herhangi bir tatsız olayın yaşanmaması, çatışma olmaması için gereken tedbirler alınmaktadır" dedi.

İBRAHİM KALIN DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Birliklerimiz El Bab'ın merkezine girdi. Esad güçleri ile karşılaşmamak için Rusya ile görüşüyoruz." dedi.