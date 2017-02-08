Berat Albayrak: Elektrikte yerlilik oranı yüzde 49,3'e yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 oranında yerlilik oranına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2017 hedefi bunu daha da yukarı taşımak" dedi.

Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği kredi anlaşmasının imza törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları için atılan adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 49,3'E ULAŞTI

Türkiye elektrik üretiminde bu yıl yüzde 49,3 ile yerlilik oranına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 2017 hedefi bunu daha da yukarı taşımak. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında çok daha güçlü adımlar atıyoruz. Nitekim yerli kaynaklar noktasında yerli kömürün dışında önümüzdeki hafta güneşte önemli adımlar atacağız. Bu yılın ilk yarısı bitmeden rüzgârda önemli adımlar atacağız. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda ihtiyacı olan kurulu güç kapasitesini yerli ve yenilenebilir motivasyonu özelinde bölgesel enerji arz ve güvenliği noktasında çeşitlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah bu tören ve bu imzalar vesilesiyle çok daha güzel projelerin hayata geçmesi için hayırlı bir başlangıç olur.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından öne çıkan satırlar şöyle:

TANAP'ın seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı alacağımız bir döneme doğru giderken, Dünya Bankası'yla 400 milyon dolarlık finansman için bir aradayız.

Enerjide ekibimizin sadece Dünya Bankası değil, uluslararası bankalarla yürüttüğü 3 milyar dolarlık bir finansman paketini, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz.

Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz.

Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ve BOTAŞ Genel Müdür Burhan Özcan arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın himayesinde imzalandı.

TANAP projesi için imzalar atıldı