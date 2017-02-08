El Bab şehidinin babası da 25 yıl önce şehit düşmüş

El Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu’nun polis memuru olan babası Ali Uslu’nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal'daki evine ateş düştü. Uslu'nun polis memuru olan babası Ali Uslu'nun da 25 yıl önce şehit olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI

El Bab şehidi Mahmut Uslu'nun Kartal Atalar Caddesi'ndeki evine ateş düştü. Aileye acı haberin verilmesinin ardından şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.

Askerlerin acılı haberi vermesinin ardından şehidin annesi Mürşide Uslu gözyaşlarına boğuldu.

25 YIL ÖNCE SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Şehit Mahmut Uslu'nun bekar olduğu ve annesi ile yaşadığı öğrenildi. Şehidin polis memuru olan babası Ali Uslu'nun 25 yıl önce bir silahlı saldırıda şehit edildiği öğrenildi.