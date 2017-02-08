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ARKADAŞINA GÖNDER Erdoğan'dan Yusuf İslam'a Twitter'dan teşekkür!
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'dan 'a 'dan teşekkür!

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 00:17 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 00:31
Erdoğan'dan Yusuf İslam'a Twitter'dan teşekkür!
Erdoğan'dan Yusuf İslam'a Twitter'dan teşekkür!

, müzisyen 'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ettiği için 'dan teşekkür etti

Recep Tayyip , müzisyen 'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ziyaretinden dolayı 'dan teşekkür etti.

Erdoğan, ünlü İngiliz müzisyen İslam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulüne ilişkin fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.

Yusuf İslam'ın Twitter hesabı olan "YusufCatStevens"ı da etiketleyen Erdoğan, "Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye'yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye'ye hoşgeldin." paylaşımında bulundu.

İslam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını retweet etti.