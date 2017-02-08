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Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 10:28 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 10:29
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu
Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretim görevlisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi B.Y.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.