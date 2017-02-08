FETÖ uçağın pilot tüpüne bitki tomurcuğu bıraktı

FETÖ’cü hainler bunu da yaptı! TSK’nın Boeing 737 tipi istihbarat uçağının pilot tüpüne bitki tomurcuğu bıraktı. Uçağın hız ayarlarıyla oynayıp yere çakılmasını amaçladı. Neyse ki kokpitte Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu vardı. 15 Temmuz’dan sonra göreve dönen Kadıoğlu, deneyimi sayesinde arızayı anladı ve faciayı ortadan kaldırdı. Ertesi gün aynı uçakla yine havalandı.

Teröristbaşı Gülen, darbeye kalkıştı. Kahraman Türk halkı karşısına dikilince kanlı amacına ulaşamadı. Orduya sızan FETÖ'cüler tek tek yakalandı. Ancak Pensilvanya'daki hainlerden emir almaya devam eden kalleşler ise kanlı bir plan yaptı. Hedefte Hava Kuvvetleri'nin uçağı vardı. Buna göre bir grup FETÖ'cü Ocak ayında hain tuzağı uygulamak için organizasyon tasarladı. Türk hava sahasının gözü kulağı olan, her türlü radar bilgisini toplayan ve özellikle terörle mücadelede istihbarat çalışması yapan Hava İleri Karakol (HİK) uçağı Doğu'yu hedef aldı. Boeing 737 havadan ihbar ve kontrol uçağı Doğu'nun pitot tüpüne bitki tomurcuğu bıraktı. Amaç uçağın hız ayarlarıyla oynayıp pilotu yanıltmaktı. Bu kanlı tuzağın hedefinde ise korkunç bir uçak kazası vardı. İçinde 15 üst düzey askerin bulunduğu bu uçak, görev için havalandı.





15 Temmuz darbe girişiminden sonra orduya dönen Kadıoğlu, olası bir faciayı ortadan kaldırdı.



GÜVENİLMEZ SÜRAT ARIZASI

Neyse ki FETÖ'nün dehşet planı kokpitteki deneyimli bir isme takıldı. Hava Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu, hain tuzağı anladı. Büyük bir ustalıkla uçağı piste indirmeye başladı. TAKVİM ise Hava Kuvvetleri'ndeki kaynakları aracılığıyla önemli bilgilere ulaştı. Söz konusu kaynaklar TAKVİM'e o anı şöyle anlattı: "Sabotaj Ocak ayında yapıldı. Uçak seyir halindeyken 'güvenilmez sürat arızası' verdi. Her iki pilotun önündeki göstergelerde farklı hız bilgileri vardı. Ancak hangi ekrandaki bilginin doğru olduğu kesin değildi. Pilot Kadıoğlu uçağı otomatikten manuele aldı. İlk inişi pas geçti. İkinci iniş denemesinde kokpitteki sağ ve sol göstergelerini karşılaştırarak soldaki pitot tüpünün tıkanık olduğunu anladı. Üçüncü denemede ise sağdaki göstergelerin doğruluğunu kanıtlayarak sorunsuz ve güvenli bir iniş yaptı. Kadıoğlu aynı uçakla ertesi gün tekrar havalanıp görevini yerine getirdi. Amaç uçağı düşürmek ve bir mesaj vermekti. Kazanın nedeni olarak da kamuoyuna pilotaj hatası gösterilecek ve soruşturma kapatılacaktı." kumpaslarla sava ştı Öte yandan Yaşar Kadıoğlu, yıllarca TSK'daki FETÖ yapılanmasına karşı savaştı. Bu yüzden kanlı örgütün kumpaslarına uğradı. Ağustos 2015'te emekli olup özel bir hava yolu şirketinde uçmaya başladı. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrası vatanı için Hava Kuvvetleri'ne geri dönüş yaptı. Kadıoğlu, son olarak, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskını yöneten darbeci Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'e açtığı hakaret davasıyla gündeme gelmişti.



BÜYÜK PROJE

Türkiye, Hava İleri Karakol (HİK) uçağı diğer adıyla Barış Kartalı Programı kapsamında Boeing firması ile 4 uçak ve 1 Yer Destek Sistemi tedariki amacıyla sözleşme imzaladı. Milyar dolarlık proje kapsamında Kuzey, Doğu, Güney ve Batı adında 4 uçak alındı. 360 derecelik görüş açısı bulunan uçaklar, Türk semalarının adeta gözü kulağıydı. Söz konusu uçaklar, hem sivil hem de askeri açıdan bilgi toplama faaliyetinde yer almaktaydı.



HIZI AYARLIYOR

Pitot tüpü, uçağın burun kısmının sağ ve sol yanında bulunur. Uçaklarda hava akımının basıncını ve hızını ölçer. Pitot tüpünün herhangi bir nedenle tıkanması, uçağın süratini düşük gösterir. Böyle bir durumda uçak kendiliğinden hız artırır. Bu nedenle özellikle inişte uçak doğru hızda olmadığından kazalar yaşanmıştır. Pitot tüpünün açık kalması için hava akımının düzenli olduğu ve dış etkenlerden fazla etkilenmediği (burun ucu, kanat kenarı gibi) bölgelere yerleştirilir. Uçuş dışı zamanlarda tüpü böcek ve pisliklerden korumak için kılıf ile muhafaza edilir. Kılıfın takılı unutulması veya pitot tüpünün başka herhangi bir nedenle tamamen tıkanması, sürat saatinin 0 (sıfır) değer göstermesine neden olur. Bu durumda otomatik pilot uçağa tam güç hız verecektir.



KASITLI KONULMUŞ

Başarılı bir şekilde indirilen uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi. Havacılık uzmanları, uçağın pitot tüpüne doğal yollardan tomurcuk girmesinin olanaksız olduğunu söyledi. "Bu tomurcuk oraya kasıtlı konulmuş" dedi.