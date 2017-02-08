Hainler çark ediyor

Özel Hava Alay Komutanı’nı Akıncı’ya götüren helikopterlerin iki pilotu: Biz darbeye karşı hareket eden grupta olduğumuzu düşünüyorduk

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin 27 sanıklı davanın ikinci duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Özel Hava Alay Komutanı Albay Ümit Tatan'ı, Akıncı Üssü'ne götüren helikopterin pilotu İzzet Henek "Aslar amirlerinin niyetlerini sorgulamaz. Bu nedenle sicil amirimin verdiği emri sorgulamadım" diyerek kendisini savunmaya çalıştı. Darbeci General Semih Terzi'yi Özel Kuvvetler Komutanlığı'na götürdüğü belirlenen ve görevden alınan helikopterin ikinci pilotu Özalp Yeşil de ifadesinde "Azınlık bir grubun kalkışma içinde olduğu söyleniyordu. Bu azınlık içinde olduğumuzu anlamadık çünkü olağan dışı bir emir verilmemişti. Darbeye karşı durduğumu düşünerek görev icra ettim" diyerek kendini savundu.



74 asker için 3'er kez ağır müebbet

Davanın iddianamesinde, 15 Temmuz gecesi AK Parti'yi işgal eden 14'ü rütbeli 74 asker hakkında "Meclis'i, Hükümeti ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt üyeliği" suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hapis cezası isteniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Harp Akademileri'ne soktuğu subaylar eliyle ülkeyi işgal planları yaptığı belirtiliyor.