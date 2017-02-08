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mahkemeye sevk edildi

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 15:48 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 17:11
Leyla Zana mahkemeye sevk edildi
Leyla Zana mahkemeye sevk edildi

HDP Ağrı Milletvekili , Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü bir soruuşturma kapsamında bugün Silvan İlçesi'nden Diyarbakır'a gelirken yol kontrolü sırasında na alındı. Zana, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TBMM'deki yemin sırasında yaptığı yemin sayılmadığı için yasama faaliyetlerine katılamayan ve danışmanları ile sekreterleri alınarak Meclis'teki odası boşaltılan ve aylardır Diyarbakır'ın Silvan İlçesine bağlı bir köyde yaşayan HDP Ağrı Milletvekili , bugün Diyarbakır'a geldiği sırada kent girişindeki polis noktasında na alındı. Yakınlarının ifadesine göre, polisler Zana'ya hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınması için gözaltı kararı olduğunu bildirdiler. Polis, Zana'nın bulunduğu araca binerek kendisini adliyeye götürdü. Zana ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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