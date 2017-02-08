Leyla Zana mahkemeye sevk edildi

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında yürüttüğü bir soruuşturma kapsamında bugün Silvan İlçesi'nden Diyarbakır'a gelirken yol kontrolü sırasında gözaltına alındı. Zana, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TBMM'deki yemin sırasında yaptığı yemin sayılmadığı için yasama faaliyetlerine katılamayan ve danışmanları ile sekreterleri alınarak Meclis'teki odası boşaltılan ve aylardır Diyarbakır'ın Silvan İlçesine bağlı bir köyde yaşayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, bugün Diyarbakır'a geldiği sırada kent girişindeki polis noktasında gözaltına alındı. Yakınlarının ifadesine göre, polisler Zana'ya hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınması için gözaltı kararı olduğunu bildirdiler. Polis, Zana'nın bulunduğu araca binerek kendisini adliyeye götürdü. Zana ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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