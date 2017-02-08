Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen bir tabip üsteğmen ile 3 polis gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 3 polis memuru ile bir tabip üsteğmen gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.