Milletim bu kutlu yolculuğa ‘evet’ diyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında olmak için bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ demek için bu yola çıktık. Onun için bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak kabul ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şûrası'na katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

EN KRİTİK MÜCADELE: Türkiye sınırları içinde ve dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Biz buna yeni İstiklal Mücadelesi diyoruz. Sınırlarımızdan ekonomimize, huzurumuzdan refahımıza kadar her alanda yoğun saldırı altındayız. Suriye ve Irak'ta ülkemizin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ilişkisini fiilen kesmeye yönelik terör koridoru inşa edilmeye çalışılıyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KARAR BU HAFTA

ÖRGÜTLER DESTEKLENİYOR: Bunun için tüm terör örgütleri kullanılıyor, gizli veya açık destekleniyor. Aynı terör örgütleri malum merkezlerden aldıkları güçle ülkemizde de eyleme yönlendiriliyor. Bölücü terör örgütü 6-7 Ekim olaylarında, çukur eylemlerinde ortaya koyduğu strateji kendi aklı, kendi imkanlarının ürünü değil. Yine DEAŞ'ın ülkemizde yaptığı veya yapmaya çalıştığı eylemlerin de akılla, mantıkla izah edilebilecek bir tarafı yok. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "Çalışma arkadaşlarımızın hepsi hapiste" diye serzenişlerde bulunanların niyetleri gayet açık.

İSTİHDAM İÇİN TARİHİ ÇAĞRI

YÜRÜYEN CESETLER DEĞİLİZ: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz 80 milyonu sevdik, seviyoruz. Çünkü biz yürüyen cesetler değiliz. Biz ruh dünyasında bütünleşmiş yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmiş bir milletiz. Türkü ile, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abhazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla hepsini sevmişiz, ayrım yok. Bu 80 milyonun öyle paçavraları yok, tek bayrağı var. Bayrağımızın üstünde bir bayrak, eş bir bayrak tanımıyoruz.



KUTLU YOLCULUK: Bayrağımızın karşısına dikilenlerin karşısında olmak için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "evet" demek için yola çıktık. Kandil'dekilerle omuz omuza verenler, onlarla beraber bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenlere karşı bu adım atılmıştır. Ben onun için bu yolculuğu kutlu yolculuk olarak telakki ediyorum, kabul ediyorum ve inanıyorum ki benim milletim "evet" demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaktır.