O gece ölmek için çıkmıştık yine çıkarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepki gösterdiği Bahçelievler kaymakamı, “Güvenlik görevilisi olarak havalimanında güvenliği sağlamak zaten görevin, gaziliğine inanmıyorum” deyip 15 Temmuz gazisi Kadir Bolattürk’ün evraklarını onaylamamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sen kendini ne sanıyorsun, orada kalıcı mısın" sözleriyle eleştirdiği Bahçelievler kaymakamı ile 15 Temmuz gazisi arasında yaşanan olayın detaylarına SABAH ulaştı. Kaymakamın, havalimanında bacağı kırılan güvenlik görevlisinin evrakını, "Orada zaten güvenliği sağlamakla mükellefsin" diyerek onaylamadığı ortaya çıktı.



'O GAZİ SAYESİNDE VARSIN'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 19 Ocak'ta düzenlenen 35'inci Muhtarlar Toplantısı'nda, kendisine bir 15 Temmuz gazisinden 'evraklarının işleme konmadığı' yönünde bir şikâyet geldiğini aktarıp, ismini vermediği bir ilçe kaymakamını sert dille eleştirmişti. Durumu ilgili makamlara bildirdiğini belirten Erdoğan, "Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın. O gazi kendini bu vatan için feda etti. Sen bu makamda varsan, gazi sayesinde varsın. Haddini bilmediğin zaman haddini bildirirler" demişti.



BACAĞINI KIRMIŞTI

Bahsi geçen İstanbul-Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ile gazi Kadir Bolattürk arasında yaşananların detaylarına SABAH ulaştı. Buna göre, Atatürk Havalimanı'nda TAV firmasında çalışan özel güvenlik görevlisi Kadir Bolattürk, darbe girişimi henüz başladığı saatlerde mesaisini bitirmiş evine dönüyordu. Darbe girişimini haber alır almaz yeniden havalimanına döndü. Darbecilere karşı direnirken yüksekten düşünce bacağı kırıldı. Tedavisinin ardından hastane evraklarını Bahçelievler Kaymakamlığı'na teslim etti. Fakat Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Bolattürk'ün gazi olmasını 'inandırıcı' bulmayıp, "Güvenlik görevlisi olarak zaten orada güvenliği sağlamakla mükellef" dedi.





Olayın ardından İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirilen Mehmet Ali Özyiğit'le ilgili soruşturma sürüyor.



TEK İSTEĞİ GAZİLİK UNVANI ...

Bolattürk konuyu 15 Temmuz gazisi arkadaşı Yüksel Akın'la paylaştı. Akın, kaymakamın makamına bizzat gitti ve görüşmek istedi. Ancak "Sen onun avukatı mısın? Ona ret kararı verdim, gönderdim. Zaten sağı solu aramış. Gaziliğine inanmıyorum" yanıtı aldı. Yaşadıkları nedeniyle işinden istifa eden Bolattürk, eşi ve iki çocuğunu da yanına alarak memleketi Hatay'a gitti. Büyük üzüntü yaşayan Bolattürk'ün durumunu Yüksel Akın'dan duyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Soruşturmanın halen sürdüğünü ifade eden Kadir Bolattürk de, "Cumhurbaşkanımız'ın seslenmesiyle biz ölüme çıktık. Düşünmeden canımızı vermeye çıktık. Şu an yine dese, yine canımızı vermeye çıkarız" dedi. Gazi Kadir Bolattürk'ün sesinin duyulmasını sağlayan gazi Yüksel Akın ise, "Arkadaşımız bugüne kadar kendisine teklif edilen maddi yardımları bile kabul etmedi. Tek istediği gazi unvanı almak" diye konuştu.