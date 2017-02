Polis müdürüne bonzai suçlaması

İstanbul Emniyet Müdür yardımcılarından Ömür C.’nin bonzai çetesiyle bağlantısı tespit edildi. Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan ve açığa alınan müdür tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz günlerde bir uyuşturucu kuryesi yakalanmıştı. Kuryenin bağlantılı olduğu kişiler polis tarafından belirlenerek yakalandı. İddiaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar ile Pasaport şube müdürlükleriyle, Hudut Kapıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği büro amirliklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Ömür C. yakalanan kişilerin uyuşturucu ile bir bağlantısı olmadığını söyleyerek referans oldu. Ömür C. bu hareketiyle şüpheleri üzerine çekti. Yürütülen soruşturma kapsamında polis, kurye ile bağlantılı olan şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan baskında uyuşturucu ele geçirildi. Uyuştucunun ele geçirildiği evi kimin kiraladığını araştıran polis, Ömür C.'nin ismine ulaştı. İddiaya göre; Ömür C. evi bu şüphelilere kiralamıştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan emniyet müdür yardımcısı şüpheli Ömür C. "Uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Ömür C. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür C.'nin adli karar verilene kadar açığa alındığını belirterek "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır" dedi.