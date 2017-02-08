Reina saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de Reina isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında daha tutuklama talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve savcılığa sevk edilen 10 şüphelinin sorgu işlemleri Savcı Gökalp Kökçü tarafından tamamlandı. Şüpheliler 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.