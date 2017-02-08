Şanlıurfa'dan Suriyelilere 10 tır insani yardım

Şanlıurfa'da toplanan 10 tır insani yardım malzemesi, törenle Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Yenice Mahallesi'ndeki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Vali Yardımcısı Fatih Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, Suriyeli kardeşleri için 10 tır yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek, temennilerinin Suriye'de barışın sağlanması olduğunu söyledi.

Suriye halkı için ellerinden geldiği kadar yardım gönderdiklerini ve buna devam edeceklerini vurgulayan Çetinkaya, emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.

Platform Başkanı Osman Gerem ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende, konuşmaların ardından 10 tır, Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gönderildi.