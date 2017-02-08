Son dakika: Adana'da "huzur" uygulaması gerçekleştirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, farklı müdürlüklerden 500 polis, ilçe merkezi ile bazı mahallelerde uygulama yaptı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) gerçekleştirilen uygulamada, polisler zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen hassas noktalarda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yaptı, bazı araçlar özel eğitimli köpekler kullanılarak arandı.

Polis, yol kontrollerinde aradığı 168 araçtan 6'sına çeşitli sebeplerden 8 bin lira para cezası uyguladı, 2 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamada 470 kişinin GBT'si yapılırken, hakkında arama kararı olan ve uyuşturucu madde bulundurmaktan 3 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan yol kontrol uygulamasının ardından ilçe merkezindeki umuma açık yerlerde de denetim yapıldı.