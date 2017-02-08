STK'lardan 'evet' desteği!

Anadolu ‘Evet’ Platformu Diyarbakır’dan startı verdi. Güneydoğu’daki STK’ların desteğini arkasına alarak ilk olarak bölgedeki 7 ilde örgütlenen platform, Güneydoğu’dan başlayarak bütün Türkiye’ye yeni anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak. Platformun tanıtım afişlerini Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca hazırlaması dikkat çekici bulundu.

Referandum tarihi tam açıklanmadı ama referandum heyecanı bütün Türkiye'de hissediliyor. Anadolu 'Evet' Platformu Diyarbakır'dan startı verdi. Güneydoğu'daki STK'ların desteğini arkasına alarak ilk olarak bölgedeki 7 ilde örgütlenen platform, Güneydoğu'dan başlayarak bütün Türkiye'ye yeni anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatacak. Başta Muş, Mardin, Bingöl, Van ve Bitlis'te olmak üzere Güneydoğu'nun tamamında örgütlenen Platform, siyasi tercihine bakılmaksızın tüm Türkiye'de tanıtım çalışması yürütecek. Platformun sözcülüğünü bölgenin tanınan aktivistlerinden yazar Ahmet Ay üstleniyor. Platformun tanıtım afişlerini Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca hazırlaması dikkat çekici bulundu.

İŞTE DİYARBAKIR'DA STARTI VEREN "ANADOLU EVET PLATFORMU'NUN İLK AÇIKLAMASI

Ülke olarak, hükümet sistemi değişikliğini öngören referandum sürecine girmiş bulunmaktayız. Bu referandumun iki seçenekli ancak milletimizin geçirdiği badireler göz önüne alındığında, iki seçeneğe sığdırılmayacak kadar hayati bir öneme sahip olduğunun farkında ve bilincindeyiz.

TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRİYORUZ

Bu sebeple yaşadığımız zorlu süreçlerin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla kurma zorunluluğunu hissettiğimiz "Anadolu EVET Platformu" kurucuları olarak bizler de tarafımızı belli etmek suretiyle referandum sürecine müdahil olduğumuzu deklare etmek ve tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere huzurlarınızdayız.

Toplumumuzdaki her birey gibi bizler de siyasi düşünce ve tercih hakkına sahibiz. Referans noktamız bu bireysel ve demokratik hakkımızdır. Hiç bir siyasi parti veya oluşumun güdümünde olmadığımızı, motivasyonunu milletten alan sivil bir oluşum olarak hareket ettiğimizi belirtmek isteriz.





TIKANAN SİSTEMİ AÇMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Darbelerin kirli sayfalarında uygulamasını gördüğümüz ve halka dikte edilen askeri vesayeti temel alan halkı ötekileştirici anayasalar aziz milletimizin derdine deva olmadığı gibi yeni siyasi, sosyal ve ekonomik travmalara yol açmıştır. Bu anayasalardan güç alarak devletin içine kadar konumlanan vesayet odakları Türkiye'nin büyümesinin önünü kapatarak milletin iradesine pranga vurmuşlardır. Bu statükoya dur diyen Gazi Meclisimiz, milletin iradesiyle bütünleşmek amacıyla referanduma sunduğu bu anayasa değişiklik paketi, güçlü bir hükümet sistemi ile teori ile tıkanan değil, pratikle yol alan bir siyasi mekanizma oluşturacağına inanıyoruz.

Platformun kurucuları olarak bizler bu inanç ve sorumluluk bilinciyle hareket etmekteyiz. Zira ülkenin geleceği; kimi siyasi aktörlerle bürokratik oligarşinin beka kavgasına feda edilemez. Bu bağlamda bizler ülkemizin siyasi ve ekonomik alanda daha hızlı bir kalkınma ve gelişme ile "küresel aktör" olmasının önünü açacak olan bu referandum için katkı sunmayı gaye ve dert edindik.

FETÖ İHANETİ İLE GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİK

Türkiye'de anayasalar askeri darbelerle tepeden inmeci/jakoben anlayışla halka dayatılarak onaylatılmış, uygulanmıştır. 1924'ten beri anayasalar; ülkede yaşayan vatandaşlarımızı etnik köken, inanç ve mezhep temelinde ayrıştırmış, ötekileştirmiş ve kamplaştırmıştır.

Çok partili siyasi hayatımıza baktığımızda Türkiye ne zaman toplumsal barışı, kardeşliği ve adaleti tesis etmek için bir adım atmış ise vesayet odakları ve çözüm ortakları devreye girmiş, atılan bu adımları durdurmaya çalışmışlardır.

En son 15 Temmuz'da FETÖ ihanet çetesi tarafından yapılmak istenen tarihin en alçak darbe teşebbüsü ile siyasete ve milli iradeye son verilmek istenmiştir.

KALICI DEMOKRASİ VE BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN

Tüm bu gerçekler ışığında, milletin ve milli iradenin ülkede tamamen hâkim kılınması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye azmetmiş bulunmaktayız.

Daha güçlü demokrasi, kalıcı toplumsal barış, büyük ekonomi, istikrarlı yürüyüş ve küresel aktör olma adına referanduma sunulacak olan yeni Anayasa değişiklik paketine Anadolu EVET Platformu olarak bizler "EVET" diyoruz.

Allah muvaffak eylesin.

ANADOLU EVET PLATFORMU KURUCULARI

Ahmet Ay- Alaattin Parlak- Ali Serdar Tuncer- Av. Aydın Altaç- Doç. Cenap Ekinci-Fatih Kayhan- Ferzende Lale- Hacı Cebe- Hamit Yaz- Mahmut Yağmur- Mahsun Ay-Av. Muhammet Şerif Aydın- Müzeyyen Kaya- Murat Atalan- Ömer Evsen-Ömer Serdar Çimen- Prof. Dr. Gökhan Kırbaş- Rifai Yıldırım- Ümmügülsüm Korkusuz- Yahya Öger

ANADOLU EVET PLATFORMU ÜYE VE DESTEKÇİLERİ Ahmet Ay- Alaattin Parlak- Ali Serdar Tuncer- Av. Aydın Altaç- Av. Muhammet Şerif Aydın- Doç. Cenap Ekinci- Doç. Faruk Ertaş- Doç. Halit Acet- Doç. Uğur Çevik- av. Emin Milayim-Kadriye Esra Aygün- Fatih Kayhan-Ferzende Lale-Hacı Cebe-Hamit Yaz-Mahmut Yağmur-Mahsun Ay-Müzeyyen Kaya-Murat Atalan-İbrahim Bilgen-Ömer Evsen-Ömer Serdar Çimen-Prof. Dr. Gökhan Kırbaş-Rifai Yıldırım-Ümmügülsüm Korkusuz-Yahya Öger-Can Ergenekon-M. Ali Kırsaçlı-Mela Ahmet Yagmur- Nezihe Kent- Şeyh İbrahim Say- İbrahim İçgil-E. Sıddık Aycil-Zülfikar Noyam-mela Sabri Asutay-Ali Bülte-Hasan Yosunkaya-