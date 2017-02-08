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merkezli operasyonu

  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 11:55
Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu
Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu

merkezli, İstanbul ve Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda toplam 5 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin, Tekirdağ, İstanbul ve Sakarya'da düzenledikleri operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.