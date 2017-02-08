Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu

Tekirdağ merkezli, İstanbul ve Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda toplam 5 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin, Tekirdağ, İstanbul ve Sakarya'da düzenledikleri operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.