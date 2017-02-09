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19 ve 40 görevden uzaklaştırıldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 17:06
19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı
19 muhtar ve 40 korucu görevden uzaklaştırıldı

'in Hizan ilçesinde terör örgütü propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 19 ve 40 görevden uzaklaştırıldı.

Hizan İlçe merkezi ve köylerde, sosyal medya üzerinden 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 ın mührüne, aynı gerekçelerle 40 köy nun da silahlarına el konularak görevden uzaklaştırıldı. Valiliği, muhtar ve köy korucuları ile ilgili soruşturmaların sürdürüldüğünü söyledi.