6 Türk daha Yunanistan'dan iltica talebinde bulundu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz darbeci askerin Türkiye'ye iadesi sorunu iki ülke arasındaki ilişkilerde sıkıntı yaratırken altı Türk vatandaşının daha Yunanistan'dan iltica talebinde bulunduğu bildirildi.

DWelle Türkçe'ye göre, Yunan polisinin Çarşamba günü Meriç Nehri'ni geçen 6 Türk vatandaşının Yunanistan'a iltica talebinde bulunduğunu bildirdi.



Sınırı geçen altı kişilik grubun, iki "iş adamı", eşleri ve akrabalarından oluştuğunu belirten Yunan polisi, grubun plastik botla Meriç Nehri üzerinde yakalandığını açıkladı. İnsan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen iki kişi de gözaltına alındı.



TÜRKİYE'DE BASKI ALTINDALARMIŞ!



Greek Reporter de, 15 Temmuz'dan bu yana 100'den fazla Türk vatandaşının "ülkelerinde baskı altında oldukları" iddiası ile Yunanistan'tan iltica talebinde bulunduklarına dikkat çekti.