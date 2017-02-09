AB Bakanı Ömer Çelik A Haber'e önemli açıklamalar

AB Bakanı Ömer Çelik, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2017'nin Avrupa için önemli bir yıl olduğuna dikkat çeken Bakan Çelik, "Dünyanın siyasi kutupları yer değişitirecek" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, A Haber ekranlarında Duygu Leloğlu'nun sorularını yanıtladı.

Bakan Çelik, Leloğlu'na yaptığı açıklamada, dünyanın siyasi kutuplarının yer değiştireceğine dikkat çekerek, "İlk defa ABD ve Çin arasındaki bir savaştan bahsediliyor, İran ile nükleer anlaşmanın feshedileceğinden bahsediliyor. Avrupa'da bu yıl 3 tane önemli seçim var. Dolayısıyla Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek bir 2017 olacak. en ilginç olan ise ABD Başkan Trump'ın Brexit'in ilk olmayacağını söylemesi ve Brexit yanında yer aldığını ima ettiğini söyledi. Dolayısıyla çarşı karıştı. 2017 önemli bir yıl olacak" dedi.

Bakan Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

FETÖ İLE MÜCADELEDE AB'NİN TUTUMU

Geçenlerde Almanya'da bir konuşma sırasında delilden bahsedilince aslında bu durum delile ihtiyaç duymayan bir durum. Çünkü her şey ortada. İngiltere Türkiye'nin pozisyonunu doğru anladı ve yanımızda yer aldı. AB'deki müttefiklerimizden genel beklentimiz de bu. FETÖ karşısında tabii ki daha somut adımlar bekliyoruz. PKK ve DEAŞ'a karşı takındıkları tavrı FETÖ'ye karşıda sergilemeliler. Fransa'da Charlie Hebdo saldırısı olduğunda bu saldırının kınanmasını ilk olarak ben söyledim. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AB liderleri, Fransa'da olduğu gibi Türkiye'ye gelip seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yanında olsaydı her şey daha farklı olurdu. Türkiye'deki gerçekleşmemiş darbe girişiminden sonra yeterince destek alamayınca demokrasi AB sınırlarının içinde kalıyor. Bundan sonraya bakmamız gerekiyor. Beklentimiz Türkiye AB arasında bir zirve olacak ve bu zirvenin somut çıktılar üretmesine bakıyoruz.

VİZE SERBESTİSİ

Burada enteresan bir şey var. AB'li yetkililere söylüyorum. Siz Trump'a yabancılar konusunda tepki gösteriyorsunuz ama sizin bunu eleştirmeye hakkınız yok. Siz Türkiye'ye karşı ilkelerinize uymayan kararlar alıyorsunuz. Göçmenler karşısında köprüler kuramadılar. Sınırlarına tel örgüler çektiler. Yeniden yerleştirmeye baktığımızda da Fransa sadece 2 bin kişi alabilmiştir. Avrupa'nın genelinde hiç göçmen almayan ülkeler var. AB'li siyasetçilerin kendi içlerindeki durumu kritik etmeden ABD'ye kızmalarının bir anlamı yok. Türkiye'ye terörle mücadele yasasını değiştirin demek mantıksızlığın ötesi bir şey.

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