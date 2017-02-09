Son dakika: Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme

Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinde yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındı. Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye-ABD ilişkilerinde, "yeni bir gün"den bahsetti. İşte görüşmenin ayrıntıları...

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence'in telefon görüşmesinde, başta askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanları olmak üzere müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili iş birliğinin gelecek dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Pence ile telefonda görüştü.

Samimi bir ortamda gerçekleşen telefon görüşmesinde, başta askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında olmak üzere müttefiklik ve ortaklık temelinde ikili iş birliğinin gelecek dönemde yoğunlaştırılması ve yanlış anlaşılmaların giderilmesi hususunda mutabık kalındı.

Görüşmede, ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye-ABD ilişkileri için "yeni bir gün" ifadesini kullandı.

Pence ayrıca bugün Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit düşen Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini ileterek, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer alacaklarının altını çizdi.

Başbakan Yıldırım da Pence'e taziye dilekleri için teşekkür etti ve üstlendiği yeni görev vesilesiyle kutladı. Yıldırım görüşmede, Türkiye'nin bazı bölgesel konulardaki tutumunu, yeni yönetim ile yakın iş birliği içerisinde çalışma arzu ve iradesini dile getirdi.