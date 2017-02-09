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: Cumhurbaşkanı ile görüştü

  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 17:34 Güncelleme Tarihi: 9.2.2017 18:40
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki sürpriz görüşme ajanslara olarak geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde 'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı telefonda görüştü. İki lider 'de askeri iş birliğini artırma ve Astana sürecini ele aldı. Putin Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtığı ateş sonucunda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

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