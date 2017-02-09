Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki sürpriz görüşme ajanslara son dakika haberi olarak geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. İki lider Suriye'de askeri iş birliğini artırma ve Astana sürecini ele aldı. Putin Rus Hava Kuvvetleri'nin kazayla açtığı ateş sonucunda Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

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