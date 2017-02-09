Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), 11 Şubat'ta "Türkiye'de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu" düzenlenecek.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen ve açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen sempozyum, "Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Tasarımında Temel Dinamikler", "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Dönüşüm Alanları ve Geçiş Sürecinin Yönetimi" ve "Siyasal Sistemlerin Dönüşüm Pratikleri ve Anayasal Uygulamalar" başlıkları etrafında, alanında etkili hukukçuların, siyaset bilimcilerin ve siyasetçilerin katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun'un moderatörlüğünü yapacağı ilk oturumda, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Haluk Alkan ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, referandumda halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı sisteminin karakteristik özelliklerini ele alacak.

SETA Araştırmacısı Serdar Gülener'in moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi Başkanı Can Paker ve SETA Araştırmacısı Ali Aslan cumhurbaşkanlığı sisteminin mevcut sisteme getireceği yeniliklere ve olası bir sistem değişiminde sürecin yönetilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinecek.

SETA İstanbul Genel Koordinatör Yardımcısı İsmail Çağlar'ın moderatörlüğündeki son oturumda ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, SETA Araştırmacısı Kılıç Buğra Kanat ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Zahid Sobacı, dünyadaki farklı örnekler üzerinden siyasal sistem değişikliklerinde dönüşüm pratiklerini ve anayasal uygulamaları değerlendirecek.