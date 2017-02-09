Devlete yardımcı olun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vatandaşlara kentsel dönüşümde devlete yardımcı olmaları çağrısı yaparak, "İnanın bu yapılacak değişim, dönüşümle beraber çok daha mutlu, çok daha memnun olacaksınız" dedi. Türkiye'de eskiden beri bir "hayırcı blok" olduğunu kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"İstanbul'a ilk köprü yapıldığı zaman bu hayırcılar neler yapmadılar ki... Baraj inşasına başlanır, bunlar hemen engellemeye çalışır. 'Özelleştirme' denilir, bunlar hemen ortalığı velveleye verir.

Kentsel dönüşüm, değişimde gelin devletimize, hükümetimize yardımcı olun. İnanın bu yapılacak değişim, dönüşümle beraber çok daha mutlu, çok daha memnun olacaksınız. Devlet, hükümet hiçbir zaman kentsel dönüşüm, değişimde halkını sömürme peşinde değildir. Tek derdimiz var, bunu yapalım ki şehirlerimiz çok daha güzel olsun."